黨證男襲警 民進黨祭開除處分

2019年01月29日 04:11 中國時報 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

男子張晏榕因涉嫌襲警遭警方逮捕後，在網路文自稱是民進黨員，因有黨證才獲交保，引起民進黨主席卓榮泰憤怒指責，民進黨台北市黨部昨發聲明表示，毆警男子經查證確為民進黨萬華區黨員張晏榕，市黨部已移送執委會，以「最嚴厲黨紀」處分。

民進黨北市黨部指出，張男暴力襲警、公然恐嚇，已由警方查明依法嚴辦，並依「傷害」、「妨害公務罪」嫌送辦，市黨部已將此案移送執委會，全案須經2月19日執委會決議、評委會覆議，如果沒有異議，就開除黨籍。

市黨部認為，張襲警時並未拿出黨證，是事後自己PO上網秀黨證給大家看，表示張一點不珍惜民進黨，況且加入民進黨是認同理念，張錯認黨證功能，所以建議黨中央以最嚴厲處分，開除黨籍。

(中國時報)