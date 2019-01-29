廢土當石灰賣 花蓮前議長起訴
前花蓮縣議長賴進坤父子經營砂石土資場，涉嫌將收取來的16萬噸事業廢棄物，再充做天然石灰石轉售水泥公司，製成黑心水泥流入市面，5年內非法獲利高達4億3500餘萬元，檢方扣押2億多元不法所得，昨依涉詐欺和廢棄物清理法等罪將2人起訴。
賴進坤父子旗下經營的玟豪土資場，4年前因向縣府申請廢棄物處理許可證有異常情形遭檢舉，檢調追查發現，賴與擔任秀林鄉代表會主席的長子賴俊傑「雙頭賺」，他們先向清運業者收取廢棄物處理費，再將廢棄物充當原物料轉賣供台灣水泥公司製成水泥牟利。
檢方調查，玟豪公司自2010年至2015年，先後向全台各地電鍍業者、科技光電業者及中華紙漿花蓮廠收取16萬公噸的無機性汙泥事業廢棄物，賺取2億5000餘萬元廢棄處理費，卻未依規定處理，而是將廢棄物與廢棄營建土石方混合以掩蓋臭味。
土資場同時向台泥公司花蓮和平廠提供黏土、矽砂、石灰石原物料，以「戴帽子」方式將原物料舖蓋在廢棄物上方掩飾，避開廠方檢查，從中詐取1億8000餘萬元，造成廠方製成82萬噸黑心水泥流入市面，損及水泥廠信譽品質與民眾居住安全。
檢調追查發現，賴進坤將4億多元犯罪所得輾轉無償轉予家族其他親人、子女，經向法院聲請扣押財產獲准，順利查扣逾2億元。面對起訴，賴進坤回應公司一切合法，對檢方錯誤認知感到遺憾，將向法官爭取清白。
(中國時報)
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