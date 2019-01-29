氣男友玩天堂不買宵夜 女跳樓亡

2019年01月29日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

41歲黃姓女子與玩線上遊戲認識的鄭姓郵差交往同居，前天深夜，2人在租屋處喝酒並施用摻毒咖啡包，疑因鄭只顧玩遊戲，不幫黃女買宵夜，發生口角，黃昨凌晨突然失控跳樓自殺。警方獲報在屋內查獲160包毒咖啡，依過失致死、毒品罪嫌將鄭男送辦。

黃女曾在酒店上班，近年精神狀況不佳，情緒不穩無法正常工作。她10天前與因線上遊戲《天堂》認識多年、交往過又分手的38歲鄭姓郵差，復合同居在北市中山區六條通小套房。

前天深夜，2人在喝酒並搭配摻毒咖啡包助興；之後黃女因肚子餓，嚷著要鄭外出買宵夜，但鄭忙著玩《天堂》不出門，雙方大吵一架，還驚動鄰居，沒想到，凌晨時分，黃衝向窗邊，鄭想攔阻但為時已晚，黃已從7樓墜樓摔至2樓遮雨棚，送醫不治。

警方獲報前往調查，鄭心虛冷汗直流，警方覺得可疑，在桌上發現拆封過的咖啡包，後在床頭櫃內總共搜出160包咖啡，初篩有安非他命與一粒眠毒品反應。鄭才坦承與黃女共飲了6包毒咖啡，黃因酒後與他爭吵，失控跳樓輕生。

鄭辯稱，毒品均為黃女所有，警方初步檢視手機通訊內容，懷疑黃女生前涉嫌販毒，至於鄭有無協助運送毒品，將進一步調查。另據鄭任職的郵局表示，鄭擔任郵差9年，平日工作表現正常，一切交司法調查。

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(中國時報)