柯上任滿月 副市長仍三缺一
台北市長柯文哲第2任期滿月，不過副市長至今「3缺1」，原民會主委、公務人員訓練處長、工務局長也仍懸缺，目前僅傳出工務局長一職，最快年後啟動遴選程序，但其餘人選遲遲未有下文，再度凸顯柯文哲「找嘸人」的窘境。
工務局組遴選委員會
原工務局長彭振聲去年底升任副市長，因遲遲找不到新任工務局長暫時兼任，彭振聲先前曾透露，預計1個月內會確定人選，但因市府曾徵詢前工務副局長黃一平、前台南市代理市長李孟諺等人，後來分別接任新北市城鄉局長、行政院祕書長，導致工務局長至今難產。
彭振聲昨受訪表示，先前確實評估過黃一平及李孟諺，但2人已有各自崗位，昨市長已批准組成遴選委員會，近期將會對外公布遴選，並於過年後啟動遴選程序，新局長人選確定前將繼續兼任工務局長職務。
市場處擬再增人手
除了工務局長職務外，北市府目前仍有原民會主委、公訓處長懸缺，至於市場處長一職由副處長陳庭輝接任，由於該處業務量龐雜，除了補齊副處長缺額，預計將再新增人缺人手分擔工作；原商業處長蔡宗雄轉任文化局長，新任處長遴選決選案29日舉行，最快今日有結果。
另外，副市長部分仍維持「三缺一」窘境，鄧家基留任、具有工務背景的彭振聲接掌林欽榮位子，但白綠分手後，始終未能找到接替陳景峻的角色。對此，北市府副發言人黃瀞瑩表示，先前陳主要負責北農及5千人以上的活動規畫，目前由另外2位市長協助，對於新任副市長未有特殊條件，遞補時程待定。
(中國時報)
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