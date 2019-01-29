勞工局助勞工追回1600萬退休金

2019年01月29日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

劉先生2015年間從工作10年的公司退休，但他卻不知勞退舊制可向雇主申請退休金，直到去年新北市勞工局發現雇主未依法提撥退休金，才替劉先生追回135萬元的退休金。新北市勞工局表示，去年共幫勞工追回逾1600萬元的舊制退休金，提醒民眾舊制退休金的請求權時效為5年，切莫放棄自身權益。

請求權時效為5年

勞工局指出，依《勞動基準法》第53條規定，勞工如在同一事業單位工作年資達25年，或工作年資達15年且年滿55歲，或者是工作年資達10年且年滿60歲，即可向雇主申請退休，此時雇主不但不能拒絕，還應一次發給勞工舊制退休金，否則依法可處30萬到150萬元罰鍰。

此外，因舊制退休金的請求權時效為5年，勞工若發現自己離職時已達退休條件，雇主卻未給付退休金，應儘速向雇主提出申請，否則逾越請求時效，雇主就不再負有給付退休金的義務。

個案最多135萬元

勞工局就業安全科長陳兆年說，去年透過勞工退休準備金領回的審查案件，發現有位劉先生從1995年起在新北市某公司工作，2015年他60歲時退休卻沒向雇主申請退休金，雇主也未主動提撥，勞工局發現後立刻通知雙方，成功替劉先生追回135萬元的退休金。

另一個案例莊先生在2005年勞退新制上路時選擇新制，卻不知原本的舊制年資仍繼續保留，去年莊先生60歲申請離職時已符合勞基法退休條件，卻未向雇主申請舊制退休金，事後公司因已無僱用舊制員工，在申請領回勞工退休準備金時，才被勞工局發現未依規定發給莊先生退休金，經勞工局提醒，莊先生才順利領回約23萬元的舊制退休金。

勞工局表示，去年經手勞工退休準備金領回的審查案件，總計幫勞工追回逾1600萬元的舊制退休金，勞工若有舊制退休金的相關疑義，可向新北市勞工局詢問，電話：（02）2960-3456分機6334～6350。

(中國時報)