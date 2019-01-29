露天燒草木 最高可罰10萬元

2019年01月29日 04:12 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

每逢稻作收割期間，農民為求方便及時效，常以引火燃燒方式處理稻草，火燒稻田攸關公共安全，影響空氣品質及鄰近道路行車視線，環保署預告將廢止從事燃燒者取得「山林田野引火燃燒許可」免罰規定，苗栗縣環保局28日指出，未來經民眾陳情，露天燃燒依汙染程度，最高可處10萬元罰鍰。

免罰金牌 等同收回

焚燒稻田行為行之有年，部分農民認為收割後燒稻草可殺死病蟲害，燒過的稻草翻耕入土，還能增加土壤鉀肥，不過因地狹人稠，焚燒稻草時的廢氣易飄散住家，更可能影響鄰近道路的行車安全。苗栗縣消防局指出，過去曾有農民引火不慎，嗆昏燒死自己，甚至引發火燒山的案例。

環保署預告廢止「取得山林田野引火燃燒許可從事燃燒者，免依空汙法處罰」規定，等同宣告收回「免罰金牌」，未來即便獲得許可，燃燒行為若嚴重影響空氣品質或民眾健康者，環保局將依《空汙法》規定，處1200元以上、10萬元以下罰鍰。

掩埋翻耕 代替焚燒

環保局指出，近年空氣品質議題備受關注，去年露天燃燒陳情案件共765件，其中有31件遭開罰，總金額達7萬2600元，過去民眾持有燃燒許可，多半採免罰處分，正式廢止後，稽查人員將嚴格審視現場是否符合專人戒備、配置適當滅火設備等規定，並依汙染程度從寬認定進行開罰。

環保局表示，經多次檢舉的燃燒熱點將加強巡查，民眾可多以掩埋、翻耕、再利用等方式代替燃燒，若為大面積整地所產生的廢棄物，可委由認證核可的清運處理業者代為處理，露天燃燒產生大量濃煙，若引發交通事故、火災等造成民眾傷亡，燃燒者除依法開罰，還須負上刑事責任。

(中國時報)