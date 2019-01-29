燕訪港1日來回 拚經濟有成績

2019年01月29日 04:12 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕28日單日往返香港拚經濟！見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署友好意向書，藉此建立雙邊長期合作關係。盧秀燕表示，盼透過雙方簽訂協議，讓全世界都能品嘗台中的水果，聞到花卉的芬芳，促進雙方商機，一起「拚經濟、拚經濟，再拚經濟」。

行銷農特產 拓展商機

盧秀燕28日展開1日往返香港拚經濟行程！抵港後出席由香港中華出入口商會準備的洗塵午宴，在會中與商會的新任會長林龍安、副會長兼秘書長陳勁相談甚歡；盧秀燕也致贈林會長等人台中在地梨山茶，盼藉此行銷台中農特產品，並拓展商機。

盧秀燕接著前往香港會議展覽中心，見證台中市農會總幹事林育葦與香港中華出入口商會會長林龍安簽署合作意向書；簽署協議前，商會已事先採購14公噸合計2200箱由東勢區農會生產的「博柑情」禮盒，內含6入或12入包裝的茂谷柑，要送給上千位會員。

友好合作協議 創造雙贏

昨日商會分別與中國大陸廣東省粵港澳合作促進會、福建省進出口商會簽署「友好合作意向書」；福建省副省長鄭新聰等人，也都到場見證，顯示各方對擁有4000多名會員，年總營業額達7兆人民幣的商會都非常重視。

盧秀燕致詞時說，香港是全球最成功與最大貿易基地，香港中華進出口商會更是香港5大商會中的佼佼者；每位會員都是成功的貿易家，相信透過雙方締結友好協議，可以促進雙方商機。

商會會長林龍安表示， 這次簽署友好協議，可促進粵港、閩台四地的商貿加強合作，並且加強兩岸三地農業、貿易、資訊產業等經貿發展；盼能實現強強合作，創造多贏。

(中國時報)