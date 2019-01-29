燕訪港1日來回 拚經濟有成績
台中市長盧秀燕28日單日往返香港拚經濟！見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署友好意向書，藉此建立雙邊長期合作關係。盧秀燕表示，盼透過雙方簽訂協議，讓全世界都能品嘗台中的水果，聞到花卉的芬芳，促進雙方商機，一起「拚經濟、拚經濟，再拚經濟」。
行銷農特產 拓展商機
盧秀燕28日展開1日往返香港拚經濟行程！抵港後出席由香港中華出入口商會準備的洗塵午宴，在會中與商會的新任會長林龍安、副會長兼秘書長陳勁相談甚歡；盧秀燕也致贈林會長等人台中在地梨山茶，盼藉此行銷台中農特產品，並拓展商機。
盧秀燕接著前往香港會議展覽中心，見證台中市農會總幹事林育葦與香港中華出入口商會會長林龍安簽署合作意向書；簽署協議前，商會已事先採購14公噸合計2200箱由東勢區農會生產的「博柑情」禮盒，內含6入或12入包裝的茂谷柑，要送給上千位會員。
友好合作協議 創造雙贏
昨日商會分別與中國大陸廣東省粵港澳合作促進會、福建省進出口商會簽署「友好合作意向書」；福建省副省長鄭新聰等人，也都到場見證，顯示各方對擁有4000多名會員，年總營業額達7兆人民幣的商會都非常重視。
盧秀燕致詞時說，香港是全球最成功與最大貿易基地，香港中華進出口商會更是香港5大商會中的佼佼者；每位會員都是成功的貿易家，相信透過雙方締結友好協議，可以促進雙方商機。
商會會長林龍安表示， 這次簽署友好協議，可促進粵港、閩台四地的商貿加強合作，並且加強兩岸三地農業、貿易、資訊產業等經貿發展；盼能實現強強合作，創造多贏。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。