東山佛祖起轎 信眾滿到大街

2019年01月29日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市長黃偉哲（右三）與東山碧軒寺副主委朱志宏（左二）共同護持觀音佛祖登轎安座。（台南市政府提供）

國定民俗東山迎佛祖暨遶境活動28日清晨登場，數千信眾湧入東山碧軒寺，準備恭送觀音佛祖返回白河關子嶺碧雲寺，台南市長黃偉哲親自到場為佛祖登轎安座獻香，並發送福袋，在寺方人員護持下，觀音佛祖起駕返回碧雲寺「過年」，農曆大年初九再返回東山。

觀音起駕返碧雲寺

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，相傳白河關子嶺碧雲寺在1832年時，因張丙之亂遭焚毀，原先供奉的觀音佛祖被迎到東山碧軒寺避難，並在碧軒寺安座奉祀，後來逐漸演變成每年農曆12月23日起駕回碧雲寺祖廟過年，大年初九再回駕碧軒寺的民俗活動，多年來仍維持徒步往返傳統，途經東山、白河兩區20個庄頭。

每年碧軒寺觀音佛祖起駕回娘家時，都會吸引許多民眾漏夜排隊，要趕著在觀音佛祖出發前躦轎腳、拿福袋，祈求新的一年平安順利。昨天清晨氣溫仍低，信眾不畏寒冷陸續湧入，人潮從廟內擠到廟埕，再連接到東山街道上，連成一條長長人龍。

黃偉哲前往上香

黃偉哲昨天一早也到碧軒寺上香，祈求新的一年有新的發展，闔家平安賺大錢，隨後與碧軒寺副主委朱志宏、議長郭信良、立委葉宜津、市議員蔡育輝等人共同護持觀音佛祖登轎安座，儀式後也率先躦過轎腳，並發送福袋給民眾。

(中國時報)