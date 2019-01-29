東山佛祖起轎 信眾滿到大街
台南市長黃偉哲（右三）與東山碧軒寺副主委朱志宏（左二）共同護持觀音佛祖登轎安座。（台南市政府提供）
國定民俗東山迎佛祖暨遶境活動28日清晨登場，數千信眾湧入東山碧軒寺，準備恭送觀音佛祖返回白河關子嶺碧雲寺，台南市長黃偉哲親自到場為佛祖登轎安座獻香，並發送福袋，在寺方人員護持下，觀音佛祖起駕返回碧雲寺「過年」，農曆大年初九再返回東山。
觀音起駕返碧雲寺
「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，相傳白河關子嶺碧雲寺在1832年時，因張丙之亂遭焚毀，原先供奉的觀音佛祖被迎到東山碧軒寺避難，並在碧軒寺安座奉祀，後來逐漸演變成每年農曆12月23日起駕回碧雲寺祖廟過年，大年初九再回駕碧軒寺的民俗活動，多年來仍維持徒步往返傳統，途經東山、白河兩區20個庄頭。
每年碧軒寺觀音佛祖起駕回娘家時，都會吸引許多民眾漏夜排隊，要趕著在觀音佛祖出發前躦轎腳、拿福袋，祈求新的一年平安順利。昨天清晨氣溫仍低，信眾不畏寒冷陸續湧入，人潮從廟內擠到廟埕，再連接到東山街道上，連成一條長長人龍。
黃偉哲前往上香
黃偉哲昨天一早也到碧軒寺上香，祈求新的一年有新的發展，闔家平安賺大錢，隨後與碧軒寺副主委朱志宏、議長郭信良、立委葉宜津、市議員蔡育輝等人共同護持觀音佛祖登轎安座，儀式後也率先躦過轎腳，並發送福袋給民眾。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。