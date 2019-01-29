高市鄧麗君日 回味淡淡幽情

2019年01月29日 04:12 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市觀光局28日宣布將推「鄧麗君紀念日」，以鄧麗君演唱《在水一方》成為愛河主題曲，愛河沿岸5間飯店推出紀念活動，入住贈送鄧麗君「淡淡幽情」專輯。藍軍議會版「S.H.E」陳美雅、李雅芬、邱于軒也開金嗓獻唱，為活動暖身。

沿岸5間飯店送CD

觀光局長潘恒旭表示，鄧麗君冥誕為1月29日，而高雄愛情產業鏈總顧問瓊瑤的《在水一方》小說，修改完畢日期恰巧在同一天。《在水一方》歌詞出自詩經，多位歌手翻唱，又以鄧麗君唱版本最為人傳頌。

潘恒旭說，《在水一方》今起將在港都聯播網、KISS等電台同步播放，讓歌迷們細細回味「鄧氏情歌」，未來也不排除力邀「小鄧麗君」朗嘎拉姆、陳佳等歌手，到高雄一同推展觀光。

「鄧麗君日」攜手翰品酒店、君鴻國際酒店、漢來飯店、國賓飯店及福容飯店一同推出，29日起住宿有機會享有鄧麗君「淡淡幽情」CD，預計50張。翰品酒店總經理嚴天立說，搭配復古風房型，不用3000元即可入住。

議會S.H.E秀歌喉

記者會中邀請高市議員邱于軒、李雅芬、陳美雅合唱《在水一方》向鄧麗君致敬。潘恒旭逗趣稱3人是議會版的S.H.E，這首歌曲已取得版權授權，將以日播方式，1天支付1000多元版權費。

另外，2月1日觀光局將舉辦「跳愛河」，為下月情人節「永浴愛河」活動暖身，目前有海軍陸戰隊、邱于軒夫婦等人將帶頭一躍，14日活動當天報名額滿，有25對情侶將出席。

(中國時報)