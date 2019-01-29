北市抗流感 開春節特別門診

2019年01月29日 04:12 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

為因應農曆春節期間民眾流感就醫，台北市衛生局28日宣布，北市9家醫院於春節期間開設特別門診，民眾如有類流感症狀，包括急性發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等，可先利用類流感特別門診服務，節省一般門診等待時間。

本次流感季疫情較往年延後出現，但自去年11月初至今疫情呈現緩慢爬升，台北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，9間醫院自春節期間（2月2日至2月10日）以及2月16及17日開設類流感特別門診共137診次，分別為萬芳醫院、台北市立聯合醫院忠孝院區、三軍總醫院、國泰醫院、馬偕醫院、振興醫院、台大醫院、台北榮總及長庚醫院。

歐佳齡呼籲，為避免就診等待，增加感染風險，流感就醫時應注意分流，若是流感普通症狀，發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛，可至基層診所或地區醫院就診；危險徵兆包括呼吸困難、呼吸急促、臉色發青（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時，65歲以上長者或有慢性病應提高警覺，儘速至區域醫院、醫學中心就醫。

至於春節期間有長照需求的民眾及家庭，可於春節前撥打1966長照專線，預先申請長照服務，包括居家照顧、專業服務、交通接送及喘息服務等，讓有需求的民眾在春節期間持續獲得照顧，照顧者也可休息，過個照顧無負擔的好年。

(中國時報)