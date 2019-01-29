板橋車站旁兩停車場 半價優惠
春節疏運即將開跑，避免塞車，新北市府宣布2月1日至10日間，民眾在將愛車停放新北市板橋市民廣場地下停車場及特專三平面停車場停車後，轉乘台鐵、高鐵或國道客運，可憑票根辦理停車優惠折扣，汽、機車均享半價優惠。
交通局表示，市民廣場地下停車場汽車停車位有841格，原本每小時30元，連續停放10小時收取150元，每10小時重新計算，若轉乘優惠則是每小時15元，當日當次上限180元。
市民廣場機車停車位有1797格，原停放未滿3小時每次10元，超過3小時每半小時增收5元，當日當次上限30元，轉乘優惠則是當日當次上限15元。
另外位於板橋客運總站旁的特專三平面停車場，因選舉要不要變兒童博物館紅極一時，同樣加入這次轉乘優惠，汽車有271格每小時30元，當日當次上限150元，轉乘優惠每小時15元，當日當次上限100元；機車有2365格，原本當日當次10元，轉乘當日當次5元。
(中國時報)
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