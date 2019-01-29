春節前後6天 桃捷延時收班
桃園捷運公司配合桃園市政府啟動春節交通疏運計畫，將在2月1日至2月3日返鄉高峰期間，以及2月9日至2月11日收假高峰期間共6天延長營運時間至次日凌晨1點，並增加機場往北加班車每15分鐘一班，由直達車、普通車交替發車，機場往南普通車加班車則是每30分鐘一班。
桃捷公司表示，兩階段延長營運時間等於A12機場第一航廈站及A13機場第二航廈站延長營運1個半小時，A1台北車站以及A21環北站延長營運1小時，擴大服務紅眼班機旅客，更輕鬆快速便捷的往返機場。
桃園市政府今年也升級手機軟體「桃園輕鬆GO」，除了原有的市內大眾運輸工具，也加入了航空、國道、高鐵、台鐵等訊息，民眾可即時了解如班機狀態、列車行駛狀態等，更為方便。
交通局長劉慶豐表示，經以大數據分析桃園市交通特性，建議民眾在春節期間，避免行使易壅塞的國道1號楊梅至新竹路段、國道3號鶯歌至龍潭路段，建議可行駛台1線、台3線替代，也建議要往機場的旅客提早出門。
劉慶豐說，2015年推出的「桃園輕鬆GO」原本有公車動態、計程車、停車場、YouBike等資訊，今年更升級加入航空、國道、高鐵、台鐵等訊息。民眾也能利用軟體進行行程、路徑規畫，讓民眾在春節期間不須煩惱交通，也能開心出遊、返鄉。
(中國時報)
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