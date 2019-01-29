種植高麗菜 有登記有保障

2019年01月29日 04:12 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

有登記有保障！農委會為解決高麗菜產銷失衡導致價格崩跌的問題，正式啟動「高麗菜種植登記制度」，主委陳吉仲28日親至彰化縣竹塘鄉產地宣導活動時表說，新制將強化預警與保障農民收益，但要成功仍需農會與農友的配合。

2017全國十大神農獎青農蔡宜修是專業高麗菜農！他認為「高麗菜種植登記」是可落實的制度，呼籲政治人物與媒體蔬菜產銷失衡時，不要過度渲染「菜價很便宜」；可能誤導消費者「只想買便宜蔬菜」，對農民是傷害。

陳吉仲說，高麗菜種植登記制是基層農會的意見「由上而下」所形成，對農民是種保險；高麗菜是第1個，未來還會有更多品項加入。農家出身的彰化縣副縣長洪榮章表示，「總量管制才能治本」。

農糧署長胡忠一說明高麗菜種植登記制時說，政府已和大宗蔬菜育苗業者成立Line群組，加速資訊流通及預警效果；未來農民辦理高麗菜種植登記將由農會受理，通過者可申請有機質肥料補助，每公斤上限3元，每公頃最高3萬元。

還有穩定產銷「3支箭」！胡忠一強調，新制實施後，如市場高麗菜產銷壓力大時，即啟動「外銷」、「加工」及「行銷」等措施，以有登記農民為優先；如農民栽培管理符合加工或外銷需求，將輔導廠商以每公斤6元以上收購；如仍未能紓緩壓力，將以每公頃10萬元保障農民收益，每位農民2公頃為上限。

(中國時報)