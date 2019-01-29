嘉縣府攜手4廟宇 捐助愛心年菜

2019年01月29日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義4大廟九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮和民雄大士爺廟，28日捐贈1500份愛心年菜給嘉義縣弱勢家庭，由縣長翁章梁代表受贈，並將於31日帶領縣府官員擔任志工，親自送到弱勢家庭家中，向在底層打拚的鄉親賀年。

翁章梁感謝財團法人九華山地藏庵，10幾年持續提供冬令救濟金照顧低收入戶，並從2015年至今每年捐贈1000份年菜，關懷貧窮邊緣戶，另有3間嘉義縣寺廟共襄盛舉，奉天宮捐贈250份、配天宮150份、民雄大士爺廟100份，扶助1500戶弱勢家庭好過年。

翁章梁說，嘉義各寺廟年年送暖已邁入第7年，感謝4大寺廟負責人黃俊森、何達煌、黃清田和蔡炳坤發揮菩薩心送暖的精神，期許有更多寺廟及慈善團體參與社會公益活動，彌補官方資源的缺口。

社會局長李政毅說，春節愛心年菜將於31日由翁縣長帶領同仁們擔任1日志工，發送到各鄉鎮市，希望藉此機會，發現更多需要關懷的弱勢家庭，及時提供協助及資源。

「年菜送暖．溫馨我嘉」活動昨天在縣府中庭，由翁章梁、立委蔡易餘、九華山地藏庵董事長黃俊森、新港奉天宮董事長何達煌、副董事長林秀琴、朴子配天宮董事長黃清田、民雄大士爺廟董事長蔡炳坤等人共同啟動。

(中國時報)