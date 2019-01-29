高市文化局 推星座走春路線

2019年01月29日 04:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

今年9天春節年假，來高雄走春迎好運！高市文化局所屬場館春節不打烊，初一到初六都有活動，今年針對土象、水象、風象、火象星座特質規畫4條文化走春路線，初一至初三更加碼在4大路線各安排1景點，發放搶手的市長韓國瑜紅包。

文化局28日推薦土象、水象、風象、火象星座走春路線，代理局長王文翠保證「好拍、好吃、好好玩」，且在旗山車站糖鐵故事館、紅毛港文化園區、圖書館總館、鳳儀書院，初一至初三每日前50名入館皆可獲高雄市長韓國瑜紅包1個。

第1條「好運旺旺靠山行」專屬金牛、處女、魔羯座，從九曲堂車站旁的鳳梨工廠出發，訂製專屬心願罐，再到鳳梨田打卡，搭配土象星座穩重、念舊特質，還可到旗山車站─糖鐵故事館吃冰棒，品嘗周邊老街美食。

第2條「隨波逐流好歡喜」適合浪漫的水象星座，巨蟹、天蠍、雙魚座民眾可到棧貳庫搭文化遊艇到紅毛港文化園區，透過AR擴增實境技術體驗當年紅毛港人討海生活，並造訪打狗英國領事館玩「打狗時空潛望鏡」。

「讀冊野餐文青遊」則為求新求變、重形象的雙子、天秤、水瓶座，駁二藝術特區春節「駁二小夜埕」、文創手作市集、熱門攤車有夠潮，哈瑪星鐵道文化園區更是熱門場景，怎麼拍都好看，高雄市立圖書館總館則可展現風象星座知性魅力。

而火象牡羊、獅子、射手座「吉祥如意點燈趣」路線走熱情直率風格，鳳山的鳳儀書院點智慧燈、跟Q版雕塑合影、並走訪附近香火鼎盛的曹公廟、雙慈亭、天公廟，祈福後還可去超適合網紅拍照的大東文化藝術園區，留下新春美照。

(中國時報)