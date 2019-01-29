除舊迎新年 林姿妙帶頭筅黗
農曆年節將至，28日是農曆12月23日，也是官方「送神─筅黗祭儀」的日子，昨宜蘭縣長林姿妙在羅東鎮爐源寺擔任祭儀的主獻者，並為神像清除塵垢，盼能藉由古禮儀式，將除舊、祈福、團聚等意象傳達給宜蘭縣民。
宜蘭縣政府民政處表示，「送神─筅黗祭儀」是農曆年節重要習俗之一，筅黗意思是以竹製清潔用具清除髒汙；俗語說「送神早，接神晚」，官方是在農曆12月23日送神、筅黗，民間則是農曆12月24日，透過環境大掃除的方式迎接新年的到來。
昨林姿妙依循古禮送神，並為爐源寺篩香灰，清潔這一年來累積在神像的塵垢，她表示，筅黗除了清潔環境外，還有檢討過去、策勵將來的意涵，也希望能透過活動將傳統習俗發揚光大，進而帶動地方的發展與繁榮。
「送神─筅黗祭儀」也是歡樂宜蘭年系列活動之一，縣府表示，今年歡樂宜蘭年選在羅東文化工場舉辦，系列活動因此在羅東爐源寺舉辦祭儀，廟方配合縣府環保局一次性餐具減量政策，提供環保餐具供民眾品嘗平安粥。
縣府也邀請民眾農曆春節期間來宜蘭走春，除了參加歡樂宜蘭年外，縣內各大廟宇考量眾多香客前來朝拜，顧及路途遙遠、不容易解決飲食需求，特別免費供應平安粥，供應平安粥的廟宇、時間，可參考https://goo.gl/XEZBCe。
(中國時報)
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