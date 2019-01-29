保障公安食安 年前大稽查

2019年01月29日 04:12 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

農曆春節將至，新北市副市長謝政達28日上午率領消防、經發、工務、衛生、環保等局處及消保官組成的專案稽查小組，前往中和區家樂福聯合稽查公安及食安。謝政達強調，農曆年前除了商場等大型購物中心外，傳統市場也是稽查對象之一。

謝政達表示，農曆春節將至，大型賣場的人潮、貨品都相當多，市府聯合稽查小組特地前往稽查，藉此確保食品安全衛生，也嚴格把關豬肉是否來自大陸；另為避免發生公安問題，也特別檢測電扶梯、消防設備、逃生梯是否符合安全規定，讓民眾有個平安快樂的年節假期。

謝政達提到，除了針對大型賣場外，傳統市場等人潮聚集的地方也列為首波稽查對象。針對防堵豬瘟疫情，衛生局會前往各大型賣場、通路稽查，目前已稽查逾300處場所。

另為配合防制豬瘟，市府也向業者宣導拒絕販售來路不明的肉品。環保局檢驗室內場所空氣汙染物二氧化碳濃度，尚未發現有業者超過室內空氣品質標準。

為加強醫院、老人長照、護理機構等避難弱勢場所的公共安全及緊急應變能力，消防局特別於雙和醫院附設護理之家演練各項滅火、通報及避難引導119救災救護及後送作為，演練過程符合實況成效良好，希透過示範演練，將最新防災重點知識廣為宣導，促使相關業者注重公共安全。

(中國時報)