竹市螺鈿工藝 登錄無形文化資產
新竹市是全台唯一有「螺鈿工藝」產業的重鎮，但因其製程耗時耗力，正面臨失傳的危機，為保存此項珍貴技藝，新竹市文化局近日召開「新竹市無形文化資產」審議，決議將螺鈿工藝登錄為「傳統工藝類文化資產」，將此工藝傳承下去。
文化局長黃竫蕙表示，螺鈿工藝的螺指的是貝殼，鈿指的是鑲嵌，螺鈿工藝又可分軟螺鈿及硬螺鈿兩種，多應用於漆器工藝與家具及日用品裝飾。軟螺鈿是將貝殼切成薄片貼在漆胎表面，硬螺鈿則需要在木塊上挖凹槽做鏤空效果，再將貝殼鑲嵌上去，技術難度更高。
其工法根基厚實、獨特，自創工具及稀有的材料更是彌足珍貴，但隨著其他裝飾技術的開發，加上螺鈿切割耗時又費工，創作過程相當辛苦，因此傳承人才甚少，現在已面臨凋零與消失的危機。
為保存這項工藝，新竹市政府已正式將它列為文化資產，是繼玻璃、木雕、漆藝、北管、竹塹中元城隍祭典外，第6件獲登錄的無形文化資產，而通過審核的3位工藝保存者皆設籍、居住在新竹市，分別是陳甫強、張茂森、張茂欽。
文化局指出，「螺鈿工藝」與新竹生活有著密切與深厚的在地文化歷史，因在1960年代深受美國人喜愛，當時創造出口商機，而自港遷台的第1代螺鈿工藝匠師落根於新竹，新竹因此也成為全台唯一有螺鈿工藝產業的重鎮。
其中，陳甫強父親陳志升就是來台第1代發展螺鈿產業匠師。兄弟檔張茂森、張茂欽自少合作創作，師承第1代來台發展的匠師陳志升、李平球。
(中國時報)
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