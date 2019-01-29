大雅橫山童玩館重開館 過年免費玩
台中市大雅橫山童玩館日前閉館整修，也是童玩達人的館長張樸勻自費20萬元升級館內設施，並導入觀光工廠概念，以時光隧道呈現台灣400年童玩演變史。張樸勻更成立「二手玩具當鋪」，舊玩具典當價金可現場折抵門票，為慶祝重新開館，大年初一至初六免費開放。
童玩達人張樸勻3年前，向民間人士承租廢棄穀倉，自力改造成童玩文化館，並展出他珍藏的200餘種童玩；包括空氣槍、竹蜻蜓、陀螺、劍玉、麥芽鼓、彈珠檯、魔術方塊、爬樓梯等。因穀倉建物年久失修，木構樑柱常掉落髒污灰塵，為提升參觀品質去年11月閉館整修。
張樸勻「校長兼撞鐘」復刻橫山柑仔店，講述社區在地故事，並介紹童玩館如何從老厝倉庫華麗轉身；還設計「當鋪」藉以流通二手玩具，更成立「玩具醫院」修復損壞的童玩。張樸勻也導入觀光工廠概念，自釘隔板動線，將台灣400年來的童玩演變史，以時光隧道呈現。
張樸勻說，他蒐集童玩多年，發現台灣竟是世界童玩的大熔爐，橫跨最早的原住民、清代唐山移民，後來有西班牙、荷蘭、日本殖民時期，國民政府遷台帶來眷村童玩，近年新移民也傳入東南亞玩具，台灣的孩子非常幸福。
(中國時報)
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