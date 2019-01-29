黃敏惠偕夫代言 交趾陶印證愛情

2019年01月29日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

金豬年來了，嘉義市政府迎接2019年春節，年初一至初三在文化局文化廣場推出賀歲聯歡表演及文創市集年節系列活動，市長黃敏惠將於年初一在文化廣場送1688個豬年紀念紅包，28日偕老公蔡宗祐醫師為西洋情人節代言，製作《愛的印記》交趾陶，象徵「續約」愛情。

黃敏惠說，12生肖中豬最有福相、富貴的意象，今年「諸事大吉」春聯是書法名家地政處長饒嘉博的筆墨，紀念紅包由「吉祥豬」當主角，祝福大家諸事吉祥，年初一將送1688個紀念紅包向市民朋友拜年，歡迎大家到文化局廣場走春接喜氣。

文化局2月14日在史蹟資料館舉辦「一生一世‧陶你歡喜─交趾陶情人手印活動」，內容有交趾陶手印、史蹟資料館情人節雙人套餐、愛情御守、活動打卡，線上報名前10組情侶免費，詳情可上文化局官網查詢。

黃敏惠偕老公蔡宗祐為活動代言，她說，今年結婚35周年紀念日，老夫老妻更要用「交趾陶指印」表達情意，再蓋一次愛的印記「續約」愛情，愛要大聲說、比出來。

嘉義市歡迎民眾來嘉旅遊，使用電子票證即可免費搭乘本市1路、7路公車路線，特別66路台灣好行「光林我嘉線」自2月1日至3月3日行經嘉義市各大景點，此外，2月4日至8日嘉義市公有路邊停車場暫停收費；2月1日至2月10日搭乘台鐵或國道客運享有10小時內轉乘公路客運8公里一段票免費之優惠措施。

大年初一至初三在文化廣場舉辦藝術文創市集，春節至元宵節賞花燈活動以地藏庵為中心，雲霄古道、檜意森活村及北門驛布置花燈街景，在檜意森活村設置了新式的智慧路燈，推播生活資訊。

(中國時報)