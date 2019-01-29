黃敏惠偕夫代言 交趾陶印證愛情
金豬年來了，嘉義市政府迎接2019年春節，年初一至初三在文化局文化廣場推出賀歲聯歡表演及文創市集年節系列活動，市長黃敏惠將於年初一在文化廣場送1688個豬年紀念紅包，28日偕老公蔡宗祐醫師為西洋情人節代言，製作《愛的印記》交趾陶，象徵「續約」愛情。
黃敏惠說，12生肖中豬最有福相、富貴的意象，今年「諸事大吉」春聯是書法名家地政處長饒嘉博的筆墨，紀念紅包由「吉祥豬」當主角，祝福大家諸事吉祥，年初一將送1688個紀念紅包向市民朋友拜年，歡迎大家到文化局廣場走春接喜氣。
文化局2月14日在史蹟資料館舉辦「一生一世‧陶你歡喜─交趾陶情人手印活動」，內容有交趾陶手印、史蹟資料館情人節雙人套餐、愛情御守、活動打卡，線上報名前10組情侶免費，詳情可上文化局官網查詢。
黃敏惠偕老公蔡宗祐為活動代言，她說，今年結婚35周年紀念日，老夫老妻更要用「交趾陶指印」表達情意，再蓋一次愛的印記「續約」愛情，愛要大聲說、比出來。
嘉義市歡迎民眾來嘉旅遊，使用電子票證即可免費搭乘本市1路、7路公車路線，特別66路台灣好行「光林我嘉線」自2月1日至3月3日行經嘉義市各大景點，此外，2月4日至8日嘉義市公有路邊停車場暫停收費；2月1日至2月10日搭乘台鐵或國道客運享有10小時內轉乘公路客運8公里一段票免費之優惠措施。
大年初一至初三在文化廣場舉辦藝術文創市集，春節至元宵節賞花燈活動以地藏庵為中心，雲霄古道、檜意森活村及北門驛布置花燈街景，在檜意森活村設置了新式的智慧路燈，推播生活資訊。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。