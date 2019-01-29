春虹獻瑞 澎湖花海繽紛迎賓

2019年01月29日 04:12 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

萬紫千紅歡喜迎賓，迎接2019春節到來，澎湖休憩園區「春虹獻瑞．花現蹤」冬季花海盛大開幕，今年再開闢2.5公頃「虹橋花毯」新景觀，打造澎湖走春踏青好去處。

離島澎湖土地貧脊、水源有限，植栽綠化非常不容易，尤其營造一整片花叢綠化，更是與天爭利。

澎湖縣林務公園管理所積極開闢澎湖休憩園區，礙於縣府財政拮據，每年僅以180萬元經費布置整片花海，居然創造奇蹟締造超過15萬人次參觀人數，成了澎湖熱門旅遊打卡景點。

今年澎湖花海主題「春虹獻瑞．花現蹤」，主區因應主題以10多種花色的矮牽牛輻射出數條色帶，彷彿彩虹緞帶鋪散在大地上，跳動海豚、飛舞蝴蝶等花樣襯托出活潑生動氛圍。

配合生肖豬年，花海入口處特地應景擺設了大型綠雕小豬公仔，帶領著一群可愛動物朋友們向來賓們恭喜拜年，一旁的彩虹拱橋懸掛大紅鞭炮與七彩風車也展現濃濃的新年味。

花海新亮點「虹橋花毯」景觀區以色彩繽紛的變葉木、威氏鐵莧、矮仙丹、大花朱槿、矮牽牛、薰衣草、五彩石竹、美女櫻、三色槿等織成彩虹花毯，彷彿像是迎風搖曳的大花裙。

花海開放即日起至4月底，一朵朵璀璨花兒招著手邀請您蒞臨來作客。

(中國時報)