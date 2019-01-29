南華高中發起 100小時不間斷涵洞塗鴉
南華高中的社團「嘻塗克搖社」將於景美河堤涵洞合法塗鴉區，進行100小時不間斷的「涵洞塗鴉」計畫，並舉辦「分享自家食材」活動，活動自28日晚上8點至29日晚間11點59分，歡迎民眾一起將生命中的苦痛與美好，轉化為畫作，揮灑在街頭的牆面上。
南華高中多媒體應用科學生李成帥表示，活動精神在於「瓦解後創生：粉碎疏離、拿掉標籤、打破階級，you are unique，我們是生命共同體」，他認為「年輕人不能只是想著未來要做什麼，更重要的是，真實的認識自己，決定自己要成為什麼樣的人。」
李成帥表示，希望藉由活動翻轉社會對「嘻哈、嬉皮、塗鴉、龐克、放克、搖滾、跳舞」的既定印象，聆聽每一位經歷破碎後重生的年輕人心聲，進而帶出生命的反思與實踐。
社團發起人李成帥曾不適應體制內教育而一度輟學，生命陷入低潮和茫然，他表示，因著南華高中彈性的學制，讓他有許多時間可以創作、自主學習、成就興趣，還可以兼顧工讀，並遇到許多真心支持他的師長，讓他找到自己想成為的人。
(中國時報)
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