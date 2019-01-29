過年小確幸 圖書借閱期延長
新北市立圖書館為配合春節連假，各分館特別準備豐富的「書香年菜」，包括上萬本新書及2000餘部熱門影片，春節期間並且延長讀者借閱期限，讓民眾吃喝玩樂之餘，也有心靈食糧可以補充能量。
市圖表示，春節假期特別為喜愛閱讀的民眾準備了豐富的「書香年菜」，包括《大娛樂家》、《花甲大人轉男孩》、《萌牛費迪南》、《一級玩家》等超過2000部的熱門影片及動畫，更有1萬3000餘冊的暢銷小說、旅遊、兒童圖書等各類新書可供借閱。
圖書館貼心為讀者在春節期間延長借閱期限，讓喜愛閱讀民眾能在年節中悠閒享受閱讀樂趣，邀請市民在春節前走訪圖書館，為自己與家人挑選圖書年菜，用書香加菜，讓過年更有意義。
市圖提醒，總館及各區分館於2月4日（除夕）至7日(初三)休館，初四起正式開館服務。另為服務春節返鄉與出遊的民眾，位在板橋車站的「智慧圖書館」、三重捷運站與樹林火車站的智慧借還書站，以及總館的自助取書機，春節年假仍照常提供服務。
市圖表示，春節期間如有任何相關借還書等服務資訊，均可查詢新北市圖網站（http://www.library.ntpc.gov.tw/）或電洽（02）2953-7868。
(中國時報)
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