春遊苗栗 120業者推好康
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
春節將至，苗栗縣政府推出「2019春遊苗栗」電子文宣，提供食、宿、遊、購、行旅遊資訊，民眾到苗栗遊玩能快速、便捷規畫旅程，且即日起至3月3日聯合苗栗縣各大觀光公協會、觀光旅遊業者等超過120間特約商家，提供遊客豐富好康的優惠活動。
縣府文化觀光局指出，苗栗擁有不同風貌的自然景觀、豐富的人文風情，因此整理縣內口袋景點，以「2019春遊苗栗」電子文宣，提供18鄉鎮市「食、宿、遊、購、行」完整資訊，並與YouBike合作規畫「有騎有保庇」旅遊路線，整合苗栗市、竹南及頭份共13條主題遊程，吸引遊客到苗栗體驗深度旅遊。
縣府文觀局長林彥甫說明，縣內120間業者也推出優惠，即日起至3月3日在貼有圓形標識的「2019春遊苗栗」特約商家，出示電子文宣畫面即享優惠，包括大補內彈珠汽水觀光工廠春節期間付費入場，與廠內的日曆拍照元宵節前可免費入場，西湖渡假村則祭出「平日68折，假日88折」優惠、台灣鄉村酒莊提醋品8折優惠等多項專屬活動。
苗栗縣長徐耀昌指出，三義鄉和南庄鄉是全台唯一取得義大利認證的「國際雙慢城」，苑裡鎮與公館鄉也分別拿下「台灣經典小鎮」第1名和第5名，苗栗觀光實力躍上國際，盼藉春遊苗栗活動，遊客能在此感受客庄情懷及春節熱鬧氛圍。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。