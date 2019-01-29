春遊苗栗 120業者推好康

2019年01月29日 04:12 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

春節將至，苗栗縣政府推出「2019春遊苗栗」電子文宣，提供食、宿、遊、購、行旅遊資訊，民眾到苗栗遊玩能快速、便捷規畫旅程，且即日起至3月3日聯合苗栗縣各大觀光公協會、觀光旅遊業者等超過120間特約商家，提供遊客豐富好康的優惠活動。

縣府文化觀光局指出，苗栗擁有不同風貌的自然景觀、豐富的人文風情，因此整理縣內口袋景點，以「2019春遊苗栗」電子文宣，提供18鄉鎮市「食、宿、遊、購、行」完整資訊，並與YouBike合作規畫「有騎有保庇」旅遊路線，整合苗栗市、竹南及頭份共13條主題遊程，吸引遊客到苗栗體驗深度旅遊。

縣府文觀局長林彥甫說明，縣內120間業者也推出優惠，即日起至3月3日在貼有圓形標識的「2019春遊苗栗」特約商家，出示電子文宣畫面即享優惠，包括大補內彈珠汽水觀光工廠春節期間付費入場，與廠內的日曆拍照元宵節前可免費入場，西湖渡假村則祭出「平日68折，假日88折」優惠、台灣鄉村酒莊提醋品8折優惠等多項專屬活動。

苗栗縣長徐耀昌指出，三義鄉和南庄鄉是全台唯一取得義大利認證的「國際雙慢城」，苑裡鎮與公館鄉也分別拿下「台灣經典小鎮」第1名和第5名，苗栗觀光實力躍上國際，盼藉春遊苗栗活動，遊客能在此感受客庄情懷及春節熱鬧氛圍。

(中國時報)