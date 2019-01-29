關懷弱勢 魚池鄉幸福年菜寒冬送暖
日月潭所在地魚池鄉各界關心弱勢！2012年發起「寒冬送暖、幸福年菜」歲末關懷活動，潭區飯店與餐飲業者熱烈響應，每年春節前合力精烹珍饈提供弱勢戶圍爐；今春豬年第8次舉辦，計有13家業者或社團參與、240戶受惠，28日贊助儀式滿場溫馨。
關懷贊助者包括日月行館、雲品酒店、涵碧樓大飯店、日月潭大飯店、日月潭教師會館、映涵渡假飯店、力麗哲園會館、景聖樓大飯店、經典大飯店、晶園渡假村、馥麗溫泉大飯店等11家飯店，及餐廳業者阿正師山林餐館、在地社團埔里四季早泳會。
28日上午魚池鄉長劉啟帆邀請各大飯店主管、主廚在鄉公所中庭舉行贊助捐贈儀式，除圍爐餐；另加碼送保暖外套，由鄉公所員工卓裝代表接受。
各家主廚發揮創意大顯身手，展示出最好的年菜；明道大學餐旅管理學系助理教授潘岱儒現場烹調5菜1湯，並與劉啟帆合力掌廚供切磋觀摩。
劉啟帆表示，幸福年菜將於2月4日除夕當天下午，由各村村長及鄉公所人員兵分5路，分別將年菜送達各關懷戶家庭；藉送暖活動拋磚引玉，喚起社會大眾對弱勢族群的關懷，帶動更多社會人士或團體加入關懷弱勢行列，讓大家都能生活得安穩、健康、快樂。
(中國時報)
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