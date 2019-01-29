雲林茂谷柑上架 全家買得到

2019年01月29日 04:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

農曆春節將屆，為因應送禮及自用需求，雲林茂谷柑28日在全家便利超商上架，全國有1300家門市供貨，禮盒裝採預訂販售，另也提供單粒裝可以直接購買嘗鮮，讓在地農特產在全國各地皆容易購得。

雲林縣長張麗善、全家便利商店公司鮮食部部長黃正田等人，在斗六市保明店將茂谷柑擺上架，宣告全國1300家門市同步供貨，力推象徵吉祥如意的應節果品，最適合禮尚往來。

張麗善指出，斗六與古坑是雲林茂谷柑主要產地，農曆春節前後是產期，由於氣候適宜、土壤肥沃，不僅是柑橘類頂級品，果實甜度高、多汁、果形亮麗、耐貯藏，更有大吉大利的含義，不論新春送禮或者自用都是最佳選擇。

張麗善說，縣府積極為縣內農特產品爭取內外銷通路，這次茂谷柑在全家超商上架，不但能提升農民收益，也提供大家便利的採購服務。

黃正田表示，該公司很支持台灣農業，透過通路力量協助推廣在地優質農產品，今年在該通路銷售的雲林茂谷柑，禮盒部分採預訂販售，該公司全國共3300家門市，多達1300家供貨，目前網上訂單已達6055箱，可直接到店取貨，非常受歡迎，此外，也推出單顆裝，即買即嘗，全國都可以品嘗到當季最新鮮的在地優質果品。

(中國時報)