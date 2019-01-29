春節出遊 多利用大眾運輸
為因應春節連假，高市交通局預估國道周邊幹道及往市區方向部分時段易塞，估算行車時間會比一般假日多上10至20分鐘；其中初一到初五是出遊高峰期，其中西子灣、駁二、壽山、旗津、旗美等景區行車時間會多出25分鐘，呼籲利用轉乘停車場，再搭大眾運輸，玩得更盡興。
交通局根據往年春節疏運分析指出，連假第一天到除夕，各景點交通大致順暢，但初一到初五就呈現出遊高峰，壅塞時段為旗津地區中洲二路於每日10至19時、往旗山美濃地區，國10末端至旗屏一路於每日上午10至12時及下午13至18時、嶺口交流道至佛陀紀念館於每日9至20時、西子灣及駁二地區五福路段及公園路段於每日上午11至12時及下午13至20時、壽山地區鼓山二路每日上午9至12時及下午13至18時、義大世界、夢時代及大魯閣商場周邊聯絡道路則預計每日11至20時。
交通局長鄭永祥表示，交通管制部分則為駁二大勇路部分路段實施行人徒步區，旗津地區道路實施2階段交通管制，而往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線在連假期間每日11至17時將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（旗津居民機車、公務用機車、遊客電動機車除外）。
另崗山之眼在初一將重新開放，由於目前園區聯外道路水庫路正進行拓寬工程，為提高遊客安全及旅遊品質，岡山分局將機動管制施工路段、僅供園區接駁車、共乘計程車及居民車輛行駛施工路段。
(中國時報)
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