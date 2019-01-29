陳炳甫車隊謝票 團隊不捨幫打氣
台北市士林、大同立委補選結果出爐，國民黨候選人陳炳甫雖然落敗，但選的不差，地方傳出勸進他續拚2020年立委選舉，陳炳甫28日表示，未來還有1年時間，國民黨人才濟濟，也許還有更強、更好的人選，「成功不一定在我」。
北市立委補選由民進黨候選人何志偉勝出，陳炳甫昨早展開士林車隊謝票，競選團隊成員對於陳炳甫努力拚選舉，最後仍落敗感到相當不捨，不斷向陳打氣，陳炳甫也給予安慰、擁抱。
外界認為陳炳甫這次選的不差，可能因為有高雄市長韓國瑜「韓流」加持，陳炳甫說，每個前輩來幫他打氣，一定有幫助，看起來至少大同區維持住原有票源，但士林區沒有開出國民黨應該有的基本盤，光是社子地區就大輸3000多票，是落後何志偉總票數7000票的一半以上。
陳炳甫檢討指出，畢竟士林對他來說是陌生的，更是深綠鐵票區，一樣屬深綠的大同區，在經過姊姊陳玉梅和他的努力，20幾年經營獲得民眾支持，士林則沒辦法在短時間內用努力換取認同，也是落後的原因之一。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。