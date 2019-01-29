陳炳甫車隊謝票 團隊不捨幫打氣

2019年01月29日 04:12 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林、大同立委補選結果出爐，國民黨候選人陳炳甫雖然落敗，但選的不差，地方傳出勸進他續拚2020年立委選舉，陳炳甫28日表示，未來還有1年時間，國民黨人才濟濟，也許還有更強、更好的人選，「成功不一定在我」。

北市立委補選由民進黨候選人何志偉勝出，陳炳甫昨早展開士林車隊謝票，競選團隊成員對於陳炳甫努力拚選舉，最後仍落敗感到相當不捨，不斷向陳打氣，陳炳甫也給予安慰、擁抱。

外界認為陳炳甫這次選的不差，可能因為有高雄市長韓國瑜「韓流」加持，陳炳甫說，每個前輩來幫他打氣，一定有幫助，看起來至少大同區維持住原有票源，但士林區沒有開出國民黨應該有的基本盤，光是社子地區就大輸3000多票，是落後何志偉總票數7000票的一半以上。

陳炳甫檢討指出，畢竟士林對他來說是陌生的，更是深綠鐵票區，一樣屬深綠的大同區，在經過姊姊陳玉梅和他的努力，20幾年經營獲得民眾支持，士林則沒辦法在短時間內用努力換取認同，也是落後的原因之一。

(中國時報)