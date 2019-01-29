北捷祈福票卡 龍山寺站開賣
迎接新年，民眾常會求籤詩看未來一年健康、愛情或事業運勢，台北捷運公司與艋舺龍山寺合作，首度推出樂吉籤祈福票卡，預計31日上午10時起，獨家在北捷龍山寺站自動售票機開賣，每顆50元，限量5000顆，購買時螢幕還會出現籤詩供選擇。
樂吉籤祈福票卡，名稱取自Lucky的諧音，把Trip加入其中，代表北捷對旅客旅途中的好運與祝福，北捷表示，票卡設計顏色有別於藍色單程票，採用喜氣洋洋的桃紅色，票卡正中央還有大大的「吉」字，以籤詩圖騰及傳統建築屋頂兩端的燕尾書寫，表達出樂吉籤主要意涵。
北捷指出，周四上午10時起，捷運龍山寺站其中1台自動售票機，將限量提供5000顆樂吉籤祈福票卡，每顆售價50元，每人限購2顆，售完為止，票卡為1次票，可不限距離搭乘台北捷運一趟，使用完畢後不回收，旅客可收藏紀念。
此外，售票機螢幕上有健康、愛情、事業等選項，民眾可選其中一項，購票結束後，畫面會出現所求籤詩收據及QR code，也可以用手機掃描QR code儲存。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。