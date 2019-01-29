楊文科督軍 豬瘟防疫演練如作戰

2019年01月29日 04:12 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

非洲豬瘟來勢洶洶，疫情一觸即發，新竹縣長楊文科28日親自督導「非洲豬瘟防疫演練」，模擬一旦發現疫情，相關單位第一時間從通報、應變到緊急防疫的SOP流程，盡最大努力防堵豬瘟疫情。

「演習視同作戰！」楊文科參加一早舉行的豬瘟防疫演練一點都不馬虎，會同農委會、縣府家畜所、農業處、環保局、衛生局、縣警局、國軍，採跨局處模式聯合操演，防疫人員全程穿著全身式消毒衣，配戴口罩，進行沙盤推演及緊急防疫模擬演練。

家畜疾病防治所長彭正宇表示，這次防疫演練情境設定縣內肉品市場發生疫情，模擬疫病發生時，豬隻可能出現的相關症狀，並演練疫情即時通報、病例樣本送檢及疫情調查等防疫措施。

防疫人員也須針對疫情源頭，回溯發生豬場，進行移動管制、撲殺、屍體掩埋及消毒等防疫工作，藉由模擬演練使各局處確實熟悉防疫作業程序，使疫情發生時不至於亂了手腳。

楊文科現場指示家畜所，要以最審慎的態度嚴防疫情入侵，透過跨局處會議，加強橫向聯繫。另環保局已啟動聯合稽查作業，確認養豬戶落實廚餘高溫蒸煮措施，並加強督導養豬場落實生物安全機制等防疫工作。

新竹縣是全台第5個大規模廚餘養豬縣市，養豬場330場，共飼養6萬5000頭豬，其中215場是廚餘養豬業者，約占整體65％，楊文科坦言防疫壓力不小，目前持續加強落實各項防疫措施，輔導廚餘養豬業者轉用飼料或參加退場補助方案，降低發生風險。

(中國時報)