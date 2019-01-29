東豐快4、5標工程 完工未開放別誤闖

2019年01月29日 04:12 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府為紓解豐原、石岡間交通瓶頸，提供山城居民一條安全回家的路，建設局興建東豐快速道路工程；南起台8線與正二街路口，往北跨越台3線延伸至大甲溪段的東勢段第4、5標工程，已於去年完工。因第1、2標工程受環評行政訴訟影響，尚未開放通車，建設局設置紐澤西護欄阻隔，提醒民眾嚴禁闖入。

建設局長陳大田指出，「東勢-豐原生活圈快速道路」第4、5標工程已於去年完工，但目前未開放通車。為避免民眾誤以為可進入該路段，市府已加強道路各閘道口安全警示標誌，並設置紐澤西護欄，以阻絕車輛誤闖，確保安全。

陳大田表示，對於受環評行政訴訟影響的第1、2標，以及銜接4、5標的第3標工程；建設局將儘速提送環評書件審查，在兼顧環保的前提下，盡快讓第1至第3標工程動工，為山城居民打造一條安全、合法、快速的回家道路。

建設局強調，「東勢-豐原生活圈快速道路」第4標工程長度928公尺，橋寬23公尺，為一座跨大甲溪之脊背橋塔；其造型意涵來自於守護大甲溪的「鯉魚伯公」傳說，設計以雙鯉魚造型，形塑流線身形及斜索，營造鯉躍龍門，守護大甲溪及山城居民的意象，成為當地新地標。

(中國時報)