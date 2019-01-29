大船入港 創雲林經濟契機

2019年01月29日 04:12 中國時報 張麗善

「麥寮港改制雲林國際商港」如火如荼展開第二階段的連署，麗善日前召開記者會呼籲全體國人一起支持這項攸關全台經濟的公投案，在2月12日前共同完成40萬份的公投連署，讓雲林有機會大船入港，使台灣港口經濟榮景再起。

麥寮港開放給民商使用的聲音早在20多年前張榮味擔任縣長就已傳出；前縣長蘇治芬接任後也曾向中央喊話，希望盡快將麥寮工業港轉型成工商綜合港；前立委張嘉郡也曾在立法院提出修改《產創條例》，讓麥寮港內10座碼頭開放民商使用，這是所有雲林人不分黨派立場共同的願望，但20多年的努力與請求始終無法達成這座亞洲最深的深水港成為雲林貨物進出的願望。

公投法下修門檻，雲林有了透過公投展現直接民意開放麥寮港的生機，麗善在競選縣長時時就已提出公投案，並將開港列為重要政見。

雲林人之所以有這個夢想，是因憂心家鄉在台灣經濟發展的過程中持續被邊緣化，如果工業專用的麥寮港能打開，雲林就有更多工商業進駐，有了工商業投資將創造更多工作機會，年輕人可以留下來，外漂的鄉親也有機會返鄉。

麥寮港改制為雲林國際商港後，除能帶動雲林縣及麥寮港周邊市鎮的再造與產業轉型，增加投資與就業機會，雲彰投嘉等縣市未來要走海運外銷的產品也能就近在雲林出口，減少運輸成本，更重要的是，麥寮港的開放將重新點燃台灣港口經濟的發展動能。

為了達成公投成案的目標，麗善誠懇呼籲全體國人一定幫忙連署，給雲林上場一個契機，也給台灣港口經濟再起一個嶄新的動力。

(中國時報)