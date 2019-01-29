卓越領航重返榮耀 當選是責任的開始

2019年01月29日 04:12 中國時報 賴峰偉

新澎湖新氣象，新年前夕峰偉我滿心歡喜，闊別13年再回來接任縣長，對於澎湖鄉親除了感謝還是感謝，這次的勝利來自團結的力量，當選是責任的開始，如何布局澎湖的新未來刻不容緩。

感謝澎湖鄉親一路陪我走，始終如一堅持到最後，大家都是默默支持我勇往直前的力量；特別感謝王乾發前縣長、林炳坤委員、呂永泰主委、劉陳昭玲議長、陳雙全副議長等人大力協助，藍營發揮團結的力量非常強。

迎接嶄新的澎湖，希望大家展現這團結的力量全力以赴好好建設澎湖，以包容、付出、奉獻、慈悲的美德，打造澎湖正能量。

我們期待的日子到了！過去4年的紊亂、頹落、愁苦終於終結，未來4年的陽光、藍天、笑容即將綻放光彩。

澎湖鄉親們不畏懼、不動搖，我們堅持的信念即將實現，因為我們相信這不是自己的勝利，而是發揚光大澎湖的價值──正義、勇敢、善良、包容。

我們不求自己的利益，只為了澎湖子孫的福祉，我們不求任何的回報，只盼望一代比一代的生活更好。

鄉親們！有你們的信任，峰偉才能站在這裡，有你們的支持，峰偉才能走到今天，澎湖未來的路需要大家凝聚共識攜手努力打拚。

峰偉永遠站在最前線，鄉親們就是我最堅強的後盾，我們要讓世人看見澎湖的光榮與驕傲，卓越領航，重返榮耀！

(中國時報)