首發祈福票卡 龍山寺站1月31日開賣

2019年01月29日 04:12 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

迎接新年，民眾常會求籤詩看未來一年健康、愛情或事業運勢，台北捷運公司與艋舺龍山寺合作，首度推出樂吉籤祈福票卡，預計31日上午10時起，獨家在北捷龍山寺站自動售票機開賣，每顆50元，限量5000顆，購買時螢幕還會出現籤詩供選擇。

樂吉籤祈福票卡，名稱取自Lucky的諧音，把Trip加入其中，代表北捷對旅客旅途中的好運與祝福，北捷表示，票卡設計顏色有別於藍色單程票，採用喜氣洋洋的桃紅色，票卡正中央還有大大的「吉」字，以籤詩圖騰及傳統建築屋頂兩端的燕尾書寫，表達出樂吉籤主要意涵。

北捷指出，這周四上午10時起，捷運龍山寺站其中1台自動售票機，將限量提供5000顆樂吉籤祈福票卡，每顆售價50元，每人限購2顆，售完為止，票卡為1次票，可不限距離搭乘台北捷運一趟，使用完畢後不回收，旅客可收藏紀念。

此外，自動售票機螢幕上有健康、愛情、事業等3個選項，民眾可以選擇其中一項，購票結束後，畫面會出現所求籤詩收據及QR code，也可以用手機掃描QR code儲存。

北捷表示，購買樂吉籤的民眾，只要憑票卡及購買收據，還能到龍山寺站詢問處免費兌換特製紅包袋，送完為止。

(中國時報)