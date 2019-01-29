新北調降國高中職健體節數

2019年01月29日 04:12 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

新北市國高中職校長會議28日舉行，侯友宜首度以市長身分出席，並提出新北未來要「成就每一個孩子」的適性發展目標，教育局會中也宣布年後國中健體每週授課節數調降至18節、高中職調降至16節。

侯友宜昨日以「我也當過校長（警察大學）」向126所公私立國高中職校長們打招呼，並表示「因為很捨不得大家，所以這次選舉我很努力，總算能再回來跟大家見面了」，全場也報以熱烈掌聲。

侯友宜感謝校長們對教育的辛苦付出，每天為了學生從早忙到晚，背後還要承受家長及民代的監督，但是從事教育工作的那一刻起，最終就是要實現自我的價值，學生們的成長讓人很欣慰，能夠把一生奉獻給所愛的國家與對象，這就是人生最美好的成就。

新任教育局長張明文也提出「新北教育123」的教育理念，「一個理想：一本初衷」，專注教育本質服務學生及老師，為新北孩子多做一點；「二個目標：品德教育、適性發展」，推廣教育品德，發展精緻化技職教育；「三個價值：愛、健康、競爭力」，用愛承諾學生，推動防毒、食安、健康的學習環境，培養國際競爭力。

張明文同時宣布，自今年2月起，國中健康與體育、藝術與人文、綜合等3個領域每週授課節數調降至18節，高中職健康與體育、藝術、生活、全民國防教育等4領域每周授課節數調降為16節，實習分組教師授課節數也降為16節。

教育局今年也預定投入5000萬元經費，全數用來補助國高中及高職的教師鐘點費，協助各領域教師授課節數達到科科等值的精神。

(中國時報)