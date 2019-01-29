台中春安工作15天 檢閱開跑

2019年01月29日 04:12 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

每年過年期間警方重點的「春安工作」今年無實施檢閱典禮！自28日晚間10時起展開，將實施到2月11日深夜12時結束止，總共15天。警方表示，農曆過年期間，除建立警民防範網絡、落實巡邏預防犯罪，讓市民安心過好年。

以往警方舉辦春安維護工作校閱典禮，除集結警方、守望相助隊、志工隊等大陣仗列隊宣示，並進行車隊遊行、步行、沿路實施「防竊、防搶、反詐騙」等宣導活動，場面浩大、凝聚士氣。警方表示，今年取消春安校閱典禮目的，認為校閱典禮勞師動眾，浪費員警執勤時間及支出，決定取消校閱儀式。

警察局長楊源明表示，今年加強重要節日安全維護工作以治安、交通、加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪為重點，達到強化犯罪偵防、維持交通順暢、擊潰毒品犯罪為目標；展現警察維護治安決心，讓人民了解警方作為。

今年台中市「加強重要節日安全維護工作」，守望相助隊員與員警犧牲與家人春節團聚時光，為台中市的治安貢獻一己之力，維護治安；警方呼籲民眾，若遇突發狀況或可疑分子，隨時通報當地警察機關，以防範犯罪。

(中國時報)