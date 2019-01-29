年年糕升 60年老店端出煎盤粿

2019年01月29日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮60年老店「阿婆煎盤粿」推廣春節炊粿文化，以在來米磨漿製成的煎盤粿，口感外酥內Q，搭配甜米醬與滷汁，是北港地區獨有的小吃，今年推出鹹粿與菜頭粿，方便民眾農曆年拜拜後享用，讓大家「呷粿才會存家伙」。

「阿婆煎盤粿」負責人吳依達為了推廣春節炊粿文化，今年推出鹹粿與菜頭粿，民眾可買回去自行料理，也可以買油煎好的煎盤粿代替，過年期間大魚大肉，吃粿可以平衡其油膩感。

吳依達表示，煎盤粿就是鹹粿用鐵盤煎香，其口感外酥內Q，由於鹹粿製作過程僅添加食鹽，為了讓口味更多元，都會加上米腸、滷腸、香腸，再淋上特製滷汁與甜米醬，就是北港地區最受歡迎的特色小吃。

吳依達說，父親的師傅賣煎盤粿已30餘年，父親與他接手20餘年，至今已有60年歷史，早年沒有店名，顧客見70歲的母親在店裡忙進忙出，便幫忙取名為「阿婆煎盤粿」。

吳依達的鹹粿、菜頭粿採用2年以上在來舊米，舊米水分較少，炊煮後富有彈性，不會因水分過多而軟爛，由於炊粿需炊煮5、6個小時，吳依達每天下午收攤後便開始炊粿，堅持不賣冷藏存貨，就是希望顧客吃到最新鮮的美食。

(中國時報)