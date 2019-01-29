尹立怒嗆造假抹黑還算人嗎

2019年01月29日 04:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

八一氣爆後，高雄市政府去年7月底在災區設置「記憶的漣漪」裝置藝術，最近卻遭外界質疑善款用於設置地景藝術是否恰當；前高市文化局長尹立馬上跳出來，27日晚間氣憤在臉書貼文，指「人在做，天在看，造假抹黑的還算是人嗎？」

近日八一氣爆善款運用被外界拿來重新檢驗，有人質疑去年啟用的「記憶的漣漪」地景藝術，不應該用善款支應；尹立立刻在臉書貼文解釋，氣爆復原告一段落後，許多人建議留下永久紀念館、紀念碑，除了哀悼亡者傷者，也呈現高雄工業城市的反思，所以文化局才會在善款委員會提案，建立綜合紀念館及紀念碑。

高市文化局也發出聲明表示，這項位於三多路、凱旋路間的「記憶的漣漪」大型地景藝術公園，今年初獲得第6屆台灣景觀大賽優質獎，這是年度地景藝術最高榮譽，期待作品能發揮撫慰人心的功能。

針對外界關心氣爆相關計畫，文化局製作懶人包圖片，解釋「藝術陪伴-81氣爆災區心靈重建計劃」、「高雄市氣爆記憶復原專書出版計畫」與「高雄市81氣爆紀念裝置藝術計畫」3案過程。

文化局強調，每個計畫都以最嚴謹的模式進行，評選過程也邀公共藝術、景觀、藝術行政、應用美術等各界專家與災民代表參加，辦理超過30場說明會、民眾參與活動，也有長時間的深入訪談，希望為災後心靈重建而努力。

(中國時報)