慈濟再出包 誤打雙倍抗生素
花蓮慈濟醫院再爆醫療疏失！繼去年10月將尿液當食鹽水施打，27日上午再度發生護理師施打雙倍抗生素，且家屬察覺有異，護理人員仍堅稱「無誤」，事後院方才坦承「看錯」多打了一支，不過強調劑量在正常範圍內，讓家屬氣得大罵，「萬一打出意外，誰要負責。」
施打劑量仍在正常範圍內
蔣姓病患兒女控訴，父親上月13日因頭暈嘔吐轉診至慈濟醫院治療並施打抗生素已三周，27日上午護理師打針時病患兒子質問怎麼多打一瓶，醫護人員當時強調依醫生指示，直到下午5時才緊張跑來詢問患者身體有無異狀，並向家屬坦承有疏失。
花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅說，病患因小腦膿瘍經醫生開立富克納抗生素（Fluconazole）一天應施打400毫克，護理師看錯濃度，直接注射2瓶共800毫克劑量，李還拿出國外醫學文獻背書，每天最高可以打到1200毫克，強調院方經2次檢驗病患肝腎指數並無異常，「甚至比我還好！」
「做錯事在所難免」蔣姓家屬在院方溝通後，態度大轉彎，願意原諒醫院並達成和解。李毅表示，闖禍的新進護理師平時表現認真，院方考量該名新進護理師的誠實與辛勞，也獲得家屬諒解，並不會作出懲處，後續將嚴格要求給藥流程，禁止類似情事再度發生。
未來將嚴格要求給藥流程
花蓮慈濟醫院近來屢屢發生醫療糾紛，去年10月發生護理師誤拿尿液注射病患，重創慈濟醫療聲譽，今年1月又接連發生兩起重症嬰母親不信賴慈濟堅持轉院台大，花縣衛生局也稱，打尿事件後就已經加強督導，會持續不定時至慈濟醫院稽核。
(中國時報)
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