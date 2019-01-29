為老婦推車 上學路愛心滿溢

2019年01月29日 04:12 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

「老奶奶讓我們來幫您吧！」一名瘦小的拾荒老婦日前弓著身、吃力的推著回收車顛簸而行，要將資源回收車推上中和區華新街山坡，竹林中學5名學生見狀立刻上前幫忙，照片在網路流傳，網友們大讚「這才是我們要給下一代的教育。」

網讚給下一代的教育

竹林中學高二學生羅濟瑋、林莉芳、邱媛偵、吳宜芬、廖伯寅1月19日要前往學校接受中文檢定，行經中和區華新街時，發現一名瘦小的拾荒老婦賣力地推著資源回收車，由於該處正是上坡路段，對於身材瘦小的老婦相當吃力，5人立即主動上前幫忙。

儘管路途僅有短短數百公尺，民眾拍下5人幫忙老婦推著資源回收車的背影，照片在網路中廣為流傳。不少網友都大讚「畫面超溫馨，學生們超有愛！」還有網友直誇「這樣的行為應該獲得金馬獎！」、「有愛的學校，才能培育出有愛的孩子！」、「這才是我們要給下一代的教育。」

校方記嘉獎以資鼓勵

竹林中學主任蘇國華表示，當時適逢周六假期，5名學生正要前往學校進行CWT全民中檢，他們見狀後主動上前幫忙，照片在校方群組中轉傳，獲得不少師長的共鳴。

對於學生們日行一善的行為，校方予以每人一支嘉獎鼓勵，不僅鼓勵他們的行為，也期盼藉此讓愛可以傳遞，5名學生在校表現優異，其中邱媛偵擔任班長，對於班上事務盡心盡力，幫助老婦都是自發性行為，校方與有榮焉，小小的舉動就可為社會注入一股暖流。

(中國時報)