蓋亞再升空 幸福廣場湧人潮
近日寒流來襲，東北季風加上新竹的強風本來就聞名全國，為安全著想，新竹市政府26日將幸福廣場展出的「蓋亞」地球垂降收起，有網友前來只見到「洩氣的蓋亞」相當失望，28日天氣恢復穩定，市府決定讓蓋亞提早回歸，昨天一早就有大批網美、民眾前來取景。
開幕強風 民眾敗興
「2019新竹過好年」活動於25日正式開幕，6件宇宙意象的裝置藝術作品被點亮，立即掀起一股拍照熱，其中在幸福廣場升空展出的「蓋亞」地球最受網美們歡迎，當天吸引大批民眾前往取景、自拍。
但上周末冷氣團來襲，東北季風強勢吹拂，26日當天的瞬間最大陣風來到8級，市府城銷處與策展團隊討論過後，為維護民眾觀賞安全和藝術作品的完整性，決定先將「蓋亞」地球展品卸下，並加強固定鋼索，以提升安全性，之後要評估天候、風勢，再重新充氣測試後升空。
特殊視角 拍照夯點
不少民眾在周六、日兩天特別來到新竹市，就是希望看看蓋亞，並在蓋亞前拍攝出最特別的創意照片，但沒想到卻碰上洩了氣的蓋亞，大為掃興。昨天氣溫回升，白天豔陽高照，且幾乎連微風都沒有，市府見天氣大好，臨時決定提早讓「蓋亞」地球再次升空，幸福廣場也立即再現拍照人潮。
文化局長黃竫蕙表示，「蓋亞」是英國藝術家路克‧傑朗姆（Luke Jerram）將NASA授權的地球表面圖像轉印到作品上，大型地球垂掛於幸福廣場上空，就像太空人站在月球表面觀看地球的視線，現已成為民眾拍照留影的熱點。
(中國時報)
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