市議員楊正中轟國民黨只打順風球

2019年01月29日 04:12 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市市議員楊正中趁機砲轟國民黨中央黨部只會打「順風球」。（陳世宗翻攝）

台中市議會第三屆國民黨團書記長28日交接，李中交接給新任書記長張瀞分！由中央黨部副祕書長杜建德主持監交！市議員楊正中趁機砲轟黨中央，指國民黨淪為在野黨時，中央黨部都沒派人來加油打氣；今成為執政黨才下來，黨中央只會打順風球，希望黨中央長官應「始終如一」！

書記長交接 意外插曲

台中市議會國民黨第三屆幹部交接，新任書記長張瀞分，執行長陳政顯，副書記長吳瓊華、賴朝國、賴義鍠；由中央黨部副祕書長杜建德主持監交！

杜建德指出，「重返執政的感覺真好！」國民黨在前任書記長李中帶領下，2018年打贏漂亮一戰！現由張瀞分接任書記長，希能再接再厲2020年能夠贏得總統大選！

杜建德起身在與官員一一道別，黨工護著要離去時。前書記長楊正中有感他擔任書記長時，國民黨中央未派員下來場面冷清！突然舉手說要發言，接過麥克風後就中氣十足，指著要離去的杜建德飆話。

盼始終如一 要接地氣

楊正中砲轟國民黨中央黨部只會打順風球！他說國民黨淪為在野處於逆境時，中央黨部長官都沒有下來加油打氣；現成為執政黨就下來，中央長官只會打順風球；希望長官「始終如一」到基層來接地氣！

楊正中指出，一個在野黨若不能找回人民感動的力量，這個在野黨不會成為執政黨！希望中央長官要聽進基層的意見！還大喊「中央聽到沒有！」台下議員、官員大聲「叫好」！杜建德還沒有聽完楊正中的發言就匆匆先離去。

(中國時報)