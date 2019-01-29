垃圾製燃料棒 雲林延長試辦

2019年01月29日 04:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣垃圾問題嚴重，縣長張麗善28日視察全國唯一MT機械處理廠垃圾處理情況，指示未來將垃圾分新、舊處理，舊垃圾打包封存避免腐臭，並延長MT廠試辦計畫3個月。縣環保局等評估，若MT運轉順利降低廢料率，輔以六輕代燒，縣內垃圾問題便可迎刃而解。

盼能提升效能減少外運

張麗善召集副縣長謝淑亞、祕書長張志銘、首席顧問張清良、環保局長張喬維、城鄉發展處長林長照、虎尾鎮長丁學忠等人，勘察位於虎尾的全國第一座MT，了解燃料棒製程，並共同商討去化垃圾的更好政策。

張麗善指出，由於舊垃圾分類不夠徹底，難進焚化爐焚化，堆積又腐臭，環保署補助2000餘萬元，自今年4月開始打包封存各鄉鎮舊垃圾，避免臭味飄散汙染，預計可封存2萬公噸。

張麗善說，縣內日產350噸垃圾，掩埋及外運150噸，剩200噸，目前MT廠日處理量約100噸，能源轉換率約15％，留存水分和廢料逾50％，效能不甚理想，但若貿然停用，垃圾更難以消化。

張麗善把MT延長試辦計畫3個月訂為近程垃圾處理的目標，希望能提升效能，增加燃料棒數量與密度，並降低廢料剩餘量，以減少外運數量與成本。

張麗善強調，委外代燒1噸垃圾要運回1.8噸灰渣，縣內已堆置3萬噸灰渣，所以一定要減少外運代燒量，而源頭分類一定要落實，才能提高燃料棒品質並降低廢料量，也才能提升六輕就近代燒意願。

輔以六輕代燒解決沉痾

張喬維、林長照分析，六輕未來焚化爐更新後，日處理量可達400噸，扣除區內日產約200至250噸垃圾，還有百餘噸處理空間，只要MT運轉順利降低廢料率，加上六輕代燒，雲林便能自主處理垃圾。

(中國時報)