全台最美平交道 亂入將重罰
台東太麻里火車站前的平交道，因為酷似動漫灌藍高手片頭的場景而暴紅，也被譽為「全台最美平交道」，只是遊客為了拍照經常亂入鐵道，險象環生，台鐵最近除了加派保全勸阻外，鐵路警察也準備祭出重罰，罰金1到5萬元， 希望能遏阻這種只要拍美照，卻不要命的危險行為。
海天一色 觀光客朝聖
可以遠眺太平洋的台東太麻里火車站北端平交道，海天一色的絕美風景，再加上酷似動漫「灌藍高手」片頭，赤木晴子向櫻木花道揮手的場景而爆紅，更被譽為全台最美平交道，每天都有遊客造訪，尤其寒、暑假期間，更吸引大批觀光客到這裡朝聖。
只是大家拍照打卡，卻忘了安全問題，不少遊客為了拍出好的鏡頭，竟然就直接進入還有火車行駛的鐵軌，或坐或躺，各種姿勢都有，這種危險行徑，讓台鐵每天都要提心吊膽。
勸導不聽 開罰1到5萬
鐵路警察局知本派出所所長曹定穠表示，目前每天派出兩班保全，負責維護周邊安全，並且對亂入的遊客加以勸導，只是遊客還是會趁隙亂入，因此打算祭出重罰，如有惡意違規，勸導不聽者，經保全現場蒐證後，將依鐵路法第70條規定，開罰1到5萬元罰鍰。
曹定穠指出，該處也禁止使用空拍機及白拍棒拍照，以免影響列車安全，他強調，重罰只是手段，還是希望遊客能自制，千萬別為了拍美照，連生命都不要。
(中國時報)
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