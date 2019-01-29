基市推準公幼有成 逾半數簽約
中國時報
游昊予／基隆報導
基隆市推動準公共幼兒園政策，至今已有18園完成簽約，比率達52.94％，教育部長潘文忠28日與基隆市長林右昌、立法立委蔡適應到基隆市私立長庚森林幼兒園訪視，肯定基隆市努力提供平價、優質的幼兒托教環境，減輕家長負擔，更是呼籲年輕人勇敢地結婚生子。
潘文忠表示，教育部自去年以兩方向、兩階段推動相關政策，預計在6年內擴增2400餘班，總計6萬名額， 第一階段與15縣市的優質私立幼兒園合作，至今已和288園所簽約。第二階段於8月啟動，屆時將納入六都，讓台灣的家長能夠獲得更優質的學前教育服務。
潘文忠也指出，學齡前幼兒所需的教養費用較高，對於年輕的夫妻而言，是一個沉重的負擔，幼兒園公共化後，每個月花費只要4500元，就可以得到優質的教育品質，有效減輕家長育兒負擔，他也呼籲年輕人勇敢結婚，認真生孩子，一起提高台灣的出生率。
林右昌表示，準公共幼兒園就像國民義務教育向下延伸，目前基隆市的公托比例已經超過5成，超過全國平均的4成，預計不久後就要達到6成 ，未來將會持續將基隆打造成友善幼兒學習城市。
蔡適應指出，以往許多家長都想要進入公立幼兒園，但實務上並沒有那麼多缺。但自從基隆推動準公共化幼兒園後，他接到的請託單也大大降低，代表這項政策以逐漸滿足市民的需求。並呼籲市府加強評鑑，維護教育品質。
(中國時報)
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