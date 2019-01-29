金門花海迎春 大波斯菊撩人
走在涼風襲人的金門鄉間，只見一畦畦的開闊花海，絕美大波斯菊綻放新姿，隨風搖曳出萬種風情，在迎接新春的璀璨光影中，恣意撩撥遊人的動盪心情，也為揮灑島嶼美學的海上公園，舖排讓人流連忘返的繽紛地景。
金門縣農試所今年在濱海夏墅社區、環島南路規畫約7.6公頃花田外，也在所內栽種2.3公頃的波斯菊花海及0.5公頃的可食地景區，包括大波斯菊、紅蘿蔔，彩色萵苣、白色韭菜花、青蒜、青蔥，花樣多多、五顏六色的蔬果，在層層疊疊間梳理出讓人目不暇給，浪漫又療癒的畫面。
該所還貼心營造兼具視覺與遊樂效果的「打卡」亮點，走進滿眼盡是花果的園區內，可見金門原生百合、紅花石蒜、菱角絲瓜、地瓜的立體手工陶雕景觀造型牆，也有一體成形的花生、水獺座椅。穿越花廊佇立幸福小站，還有讓情侶鎖住愛情，簽名互許終身的幸福鎖。
另有親子「手作教室-樂活農業體驗館」，在新春期間提供DIY-小豬彩繪與香皂黏土課程，並開放全新的網室安全蔬菜採摘體驗，以及預約導覽的小番茄、草莓園、24節氣的長輩智慧背板、快樂農場拍照點及親子滑草場，讓遊客看到不一樣的金門風光。
(中國時報)
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