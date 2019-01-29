育仁國小老師陪弱勢童包水餃
觀音區育仁國小推行食農教育20年，老師黃煥勇28日帶著校內高關懷家庭的小朋友們，一起採摘農場內的芹菜、蔥和高麗菜，並親手包水餃，透過學校老師的關愛，讓小朋友感受到過年的溫暖。
育仁國小老師黃煥勇曾獲得2017年師鐸獎，在育仁國小服務27年來，利用校內開心農場和可食地景街，教導小朋友栽種有機蔬菜。黃煥勇表示，這些蔬菜都是利用無毒的自然農法種植，藉由食農教育融入課程，讓小朋友從鬆土、育苗、種植、自製有機肥與天然驅蟲液開始，在實做中學習永續發展、友善環境的概念，並培養正確、安全及健康的飲食習慣。
黃煥勇表示，育仁國小位處偏鄉，學校內有不少高關懷學生，這些小朋友有些人沒有父母，有些人是來自單親家庭，有些則是因為母親服刑時懷孕，而在監獄中長大，直到3歲才出來投靠親戚，這些小朋友的家庭功能不足，就由學校來幫忙，透過簡單的包水餃，讓小朋友感受到過年的溫暖。
黃煥勇和校內老師們28日帶著小朋友一同採摘自己栽種的蔬菜，一起包成水餃，中午聚在一起享用，現場氣氛溫馨。黃煥勇強調，孩子需要解惑與指引，更需投入大量的時間與精力，希望透過活動讓小朋友知道，只有健康可以讓時間變慢，也透過食農教育讓小朋友獲得健康，了解縮小物欲、家族和樂的重要。
(中國時報)
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