慢飛天使做襪子娃 彰縣長同樂
彰化縣政府擬定慢飛陪伴育樂營實施計畫，今年寒假共有42校申辦冬令營，計有472名身心障礙學生及139名愛心小天使受惠；彰化縣長王惠美28日前往彰安國中，陪慢飛天使們一起參與手作襪子娃娃課程，在歡樂氛圍中溫馨互動，孩子們都順利完成專屬作品。
多數身心障礙學生，每到寒暑假就面臨安置空窗期，家長們必須工作，卻又無處妥適安親；為落實照顧弱勢學生的教育理念，同時推動融合教育，彰化縣教育處特別為特殊需求的中小學生開辦育樂營。
王惠美表示，感謝老師在寒假期間仍努力為學生付出，期望小朋友們參加營隊，度過充實快樂的寒假生活；未來有關慢飛天使的資源挹注，中央都給予支持，盼有意承辦的學校踴躍提出計畫。
王惠美說，照顧弱勢學生的教育理念是縣府重要的施政方向，每個特殊需求的孩子都是彰化一顆小種子，未來在健康、就學及受教權利等方面，縣府都將盡全力協助，讓學生在學校無憂無慮、快樂學習，減輕家長們的負擔。
教育處長陳逸玲指出，今年寒假育樂營以「多元探索、瞭解自我」為主軸設計課程，課程內容包含社區踩踏、藝術創作、旅遊學習與手作課程，還有各式闖關活動與桌遊等等；除增進人際互動交流，也培養孩子的創作力。
(中國時報)
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