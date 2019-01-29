小黃公車上路 玉井白河暢行
大台南「小黃公車」正式上路，在玉井、白河兩地共有5條路線採用以「小黃」替代公車的「計程車彈性運輸服務」，解決偏遠地區在離峰時間空車趟次過多的問題，還提供預約式的彈性運輸服務，可到站牌1公里內範圍定點接送，很適合長者、行動不便的民眾搭乘，而且比照公車收費，服務優惠都不縮水。
偏遠地區公共運輸較為不便，目前多以中型巴士行駛，但因為搭乘的民眾較少，在離峰時間甚至會出現空車往返的狀況，為了充分運用資源，並考量當地民眾行的權益，台南市政府與台一大車隊合作，在玉井、白河開闢「小黃公車」路線。
台南市長黃偉哲表示，「小黃公車」是計程車外觀，但車身標示上可明顯分辨，也有路線圖與班表，還可以預約搭車，提升偏遠地區公共運輸服務，而且山區道路高低起伏、彎路多，「小黃公車」方便也安全。
目前5條路線包括玉井經楠西開往永興吊橋的綠20線、玉井往虎頭山的綠20-1線、玉井到龜丹油礦的綠21線，白河往內角的黃14-1線及白河到詔安厝的黃15線，單程時間都在25分鐘之內，尖峰時間中型巴士仍照常發車，其他時間班次則由「小黃公車」替代，預約則需在前1天下午5點前完成預約，2人以上就可依公車路線發車，但不能指定其他行駛路線。
目前「小黃公車」在台中、高雄、花蓮等地都有相同服務，高雄甚至有特定路線夜間及戶性服務，台南市交通局視施行狀況，未來也將視需求再擴大服務範圍。
(中國時報)
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