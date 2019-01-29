青年藝術家 拍出不一樣的恆春
近年墾丁觀光陷瓶頸，但在一片罵聲中仍有一群人對這塊土地充滿信心，返鄉創業青年李奕旻、墾飄女孩賴珮如等人用目前最夯的網路短片行銷手法，讓新生代藝術家王冠東透過影片帶大家玩不一樣的恆春，沒有沙灘比基尼，有的是很文青的恆春與墾丁。
「恆春真的10年不變嗎？」現年28歲的李奕旻返鄉創業數年，他見證墾丁觀光的興衰，也看見遊客從只知墾丁不知恆春、到今日愛上古城小鎮，他一直思考為何遊客不進來或轉移陣地，後來他與志同道合的朋友想出，只有開拓不同東西，才能讓人重新看待恆春。
為此，悠遊恆春的短片《跟著我畫壁畫旅行！恆春.墾丁》孕育而生。片中主角是26歲新生代藝術家王冠東，他在影片中大走「森林風」，墾丁陽光依舊但不再見比基尼，而是從山海景民宿、老屋活化特色餐廳、法式甜點及社頂公園、龍磐公園、白沙灣等取景，以藝術、文青的角度看恆春。
王冠東與李奕旻是好友，他不僅為對方的特色餐廳作壁畫，還因而認識不少與李相同、為地方觀光努力不懈的熱血青年，墾飄女孩賴珮如、賴儀君追夢的勇氣更是令他佩服，他沒想過，在美國打拚10逾年的彰化姊妹花，會將法式甜品帶到國境之南。
王冠東曾說，他對恆春的印象是停留在大學時期的墾丁大街，若無這群熱血男女，真的不敢相信恆春變化如此之大，是該讓大家見見不一樣的恆春之美。
(中國時報)
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